أجرى الفنان ” أحمد زاهر ” حوارا مع الفنانة ” مي عمر ” في برنامج ” بصراحة مع ” المذاع على قناة ” mbc ” والذي كشف من خلاله عن الظروف التي كان يمر بها وقت حمل زوجته بإبنته الثانية ” ليلى ” وتفكيره في إجهاضها .

فقال أحمد زاهر إنه بعد زواجه وإنجابه لإبنته الأولى ” ملك ” وأخذوا هو وزوجته للاحتياطات لعدم الحمل مرة أخرى في ذلك الوقت ثم فؤجئ بعد ذلك بحمل زوجته هدى بإبنته ليلى .. وهو الأمر الذي أثار القلق والخوف لديه من الفشل بتحمل المسئولية .

وتابع : ” بيبي تاني جاي وأنا معنديش شغل السنة دي .. أنزله وهدى كانت رافضة تماما إنها تنزل البيبي وأنا قولت بيبي تاني في الظروف دي هصرف عليه إزاي ” .

وعن سبب تغيير أحمد زاهر لموقفه أرجع ذلك لرؤية رأتها والدته قائلا : ” فضلت كده لغاية ما أمي مرة كلمتني في التليفون وقالتلي أنا حلمت حلم جالي هاتف كده اللي هو الآية ” ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ” دي عطية وهدية من ربنا سبحانه وتعالى إنت بترفضها إنت مجنون ” .

وأضاف : ” الجملة دي أثرت فيَّ قوي وحسيت برعشة لما سمعتها وقولت خلاص أنا هسيبها وعلى الله .. جه بقى ساعة الولادة أنا بدخل مع مراتي غرفة العمليات ليلى أول ما اتولدت نزلت زرقا والحبل السري كان مربوط حوالين رقبتها ومن غير صوت .. مر عليا دقيقتين لغاية ما طلع الصوت وبدأت تعيط كإنهم سنتين ” .

واستكمل أحمد زاهر عن ما دار بداخله حينها : ” أنا كنت هضيعها طب ما هي ضاعت أهي .. طب أنا هقول للست دي إيه لما تقوم .. إن ربنا بيقولي مش إنت مكنتش عايزها طب انا هاخدها منك دلوقتي بعد ما وصلت .. حسيت بقبضة كده لغاية لما عيطت ولونها بدأ يفتح عيطت عياط وكنت في إنهيار لدرجة إن الدكتور قال لي أرجوك خد بنتك وإطلع بره ” .