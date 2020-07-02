احتفل الفنان المصري ” أحمد زاهر ” بعيد ميلاد زوجته ” هدى زاهر ” الذي يوافق اليوم الخميس 2 من يوليو .

حيث نشر مجموعة من الصور لها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” موجها من خلالها رسالة رومانسية لها .

فكتب أحمد زاهر في تعليقه عليها : ” يوم ٢ يوليو أجمل يوم في حياتي لأنه اليوم اللي اتولدت فيه حبيبتي و مراتي وأم بناتي وشريكة عمري وشريكة نجاحي وأحلي حاجة حصلتلي ” .

وتابع : ” كل سنة وإنتي حبيبتي وصاحبتي وروحي وعمري وكل حاجة في دنيتي ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك لحظة واحدة وعقبال مليون سنة .. بحبك يا هدى ” .