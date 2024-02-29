كشف الفنان أحمد سعد خلال لقائه في برنامج Abtalks الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب عن أهم اللحظات فى حياته الفنية والشخصية.

طفولة أحمد سعد

أوضح أحمد سعد عن طفولته قائلا “ابتديت أحفظ قرآن وابتهالات دينية في طفولتي وبعدين دخلت في أم كلثوم وعبد الوهاب”.

تابع وكنت دايماً في العيلة بحب أظهر عشان كنا 9، وحب الظهور ده نوع من أنواع الأمراض، كنت بحارب طول الأسبوع عشان أبان قدامهم.

أكد أحمد سعد انه ترك المنزل في سن ال ١٥ قائلا “سبت البيت وأنا عندي 15 سنة… اخترت إني عايز أكون مستقل في حياتي ومكنتش بشرب سجاير ولا بعمل أي حاجة في الحياة، وفضلت طول الوقت عايش عشان أثبتلهم إن وجهة نظري صح… طول حياتي بثبت للناس ومفكرتش أثبت لنفسي، وكل الناس في طفولتها بتخرج، أنا كنت بروح أشتغل في 4 أماكن ورا بعض وأمسك شنطة الملحن وأعمله شاي عشان أغنّي وأقول مواويل”.

رحيل أحمد سعد

وأوضح أحمد سعد انه حضر أغنيه لوفاته قائلا “أنا بحب يوم وفاتي وبعشقه، اليوم اللي هتحرر فيه من كل الحاجات اللي ماسكاني، وفيه أغنية أنا عاملها رثاء لنفسي عشان تنزل بعد وفاتي”.

تابع عايز أعيش في سلام من جوا ومن برا، وحلمت حلم وأنا عندي 25 سنة وشوفت حاجات عن نفسي غريبة جداً، فيها شخص مختلف تماماً، شفت أنا فين وممكن أروح فين بعد كده، وصحيت من الحلم ميت من العياط وبسبح كتير، وعندي إحساس دايماً وأنا ماشي بالعربية بقعد أستغفر لكل الناس… وأنا متديّن ومتصوف بشكل معين.

«سبب فرحتي» لـ أصالة وأحمد سعد تتصدر التريند

من ناحية أخرى، تصدرت أغنية «سبب فرحتي» الذي تجمع الفنانة أصالة والفنان أحمد سعد المركز الأول في قائمة الأكثر استماعًا على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك منذ طرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب 2024.

أغنية سبب فرحتي

أغنية «سبب فرحتي» لـ أصالة وأحمد سعد، من كلمات محمد شافعي، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.أغنية سبب فرحتي

وأحيا الثنائي أحمد سعد وأصالة، يوم الفترة الماضية حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الحب وغنا لأول مرة دويتو سبب فرحتي.

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