أدلى الفنان ” أحمد سعد ” بتصريحات له لبرنامج ” The Insider بالعربي ” كشف من خلالها عن الدور الذي لعبه الموسيقار ” فاروق الشرنوبي ” والد الفنان ” محمد الشرنوبي ” في حياته وفضله عليه .

وذلك على هامش تواجده في حفل تكريم فاروق الشرنوبي على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية وإهداء وزيرة الثقافة المصرية ” إيناس عبد الدايم ” درعا له تكريما على مسيرته الفنية .

وتحدث أحمد سعد عن فاروق الشرنوبي مشيرا إلى إنه كان أول من التقى به وآمن بموهبته في بداية مشواره الفني خاصة وأن سعد لم يكن في ذلك الوقت يمتلك أموالا أو أي شئ سوى صوته .

فقال : ” أول حد في حياتي قابلته وأول حد وقف جنبي كان أستاذ فاروق الشرنوبي .. أنا كنت لسه لا معايا فلوس اشتغل ولا بعمل حاجة هو بس أنا بغني وهو بيقول إن أنا بغني حلو ” .

وتابع أحمد سعد : ” آمن بموهبتي وفضلت قاعد متبنيني سنة .. راح البيت عندي وخد شنطة هدومي من أهلي وقالهم ده هيتربى عندي وفعلا هو رباني ” .