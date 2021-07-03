نشر الفنان ” أحمد سعد ” يوم أمس صورة له عبر حسابه على إنستجرام تجمعه بالداعية الإسلامي ” مصطفى حسني ” من داخل المسجد لأداء صلاة الجمعة .

وظهر أحمد سعد في الصورة وهو يقف بجوار الداعية مصطفى حسني وكتب في تعليقه عليها : ” مع شيخ الفكر والمحبة مصطفى حسني وجمعة مباركة ” .

وتعرض الفنان أحمد سعد إلى عدد من الانتقادات من جانب بعض المتابعين بسبب ظهوره في هذه الصورة بوشم على ذراعه اليمنى أثناء تواجده في المسجد والصلاة مطالبينه بإزالته .

فجاءت التعليقات مثل : ” بتصلي إزاي وانت عامل وشم ع إيدك ” و ” شيل الوشم اللي علي إيدك يا شاطر طالما بتصلي ” و ” هو أنت إزاي داخل الجامع بالوشم ده ” و ” الوشم حرام يا فنان ” .

بالإضافة إلى : ” والوشم اللي ع ايدك شيل يا أحمد أنت طيب من جواك وكويس ربنا يكرمك ” و ” التاتو يا أحمد خد بالك أنه حرام ولازم تشيله ” و ” في المسجد والوشم على إيدك مش بتعرف إنو حرام إيه التناقض ده ” .