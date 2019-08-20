أحمد سعد يتعرض للانتقاد مجدداً بعد عودته من الحج.. والسبب!

بعد عودته من المملكة العربية السعودية وادائه فريضة الحج، شوق الفنان المصري أحمد سعد جمهوره لأغنيته الجديدة التي تعمل عنوان “يا مدلع”، الامر الذي عرضه مجدداً للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب توقيته السيء في الترويج للاغنية.

وشارك سعد متابعيه على تطبيق انستغرام بمقطع فيدير قصير من الاغنية تمهيداً لطرحها كاملة خلال الأيام القليلة المقبلة. وعلق عليه قائلاً: “توكلنا على الله يا مدلع. اغنيه جديده soon”.

اثار توقيت سعد السيء في طرح الكليب، والذي ترافق بعد فترة قصيرة من عودته من الحج جدلاً كبيراً بين المشاهدين الذين انتقدوا توقيته، ساخرين منه ومن تصرفاته التي سبق ان قام بها في الحج واصراره على مواصلة تلك الحركات الغريبة، لافتين الى انه كان بامكانه الانتظار لفترة اطول بعد الحج.