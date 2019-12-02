أحمد سعد يثير الجدل بتعليق على صورته الجديدة.. هل قصد فيه سمية الخشاب؟

نشر الفنان المصري ​أحمد سعد​ صورة جديدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، وعلق سعد على الصورة وكتب :”يا سارح في اللي مش ساهل، وبايع اللي يستاهل فوق اللي يخرب بيتك”.

وإنهالت التعليقات من متابعي سعد على صورته، ومنهم من إستغرب تعليقه، ومنهم من تساءل من الذي قصده سعد بكلامه هذا.

وكان من بين التعليقات “ممكن تقول مين طب الللا يستاهل انا مش متطفله خالص”، كما كان هناك تعليق تساءل عما إذا كانت المقصودة بكلام سعد هي طليقته الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​.