تغزل الفنان المصري أحمد سعد بخطيبته علياء بسيوني ووصفها أنها حب عمره ورافضا مقارنتها بأي من زوجاته السابقات.

وقال احمد سعد في حوار أجراه مع مجلة “أخبار النجوم” إن علاقته مع علياء بدأت كصداقة وكانت تحضر حفلاته، ثم وجد نفسه يتقرب منها ليعلنا عن حبهما ويرتبطا.

ووصف سعد خطيبته أنها أجمل امرأة في حياته، معبرا عن عشقة لشخصيتها وأسلوبها وشكلها، فهي تحتويه وترسم البهجة في حياته وكل ما يهمها أن يكون سعيدا وتدعمه في كل خطوة يخطوها.

وأكد سعد أن علياء غيرت حياته، للأفضل على المستويين الشخصي والعملي، مشددا على أنه لا يحب مقارنتها بأي زوجة سابقة، لأنها شخصية مستقلة ولا تشبه أي امرأة دخلت حياته.

وعن حفل زفافهما قال إنه لم يحدد الموعد بعد، وهما الآن في مرحلة تحضيرات منزلهما، موضحا أنه في حفل الزفاف سيظهر بشكل غير تقليدي يبهر الجميع.

يشار إلى أن أحمد سعد احتفل بخطوبته على منسقة الأزياء علياء بسيوني في 20 أغسطس الماضي.

يذكر ان علياء بسيوني هي المرأة الرابعة في حياة احمد سعد، 39 عاما، بعد زوجته الاولى لبنى بيومي والثانية الفنانة ريم البارودي والثالثة الفنانة سمية الخشاب.