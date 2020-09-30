يشارك الفنان المصري ​أحمد سعد​ في الفترة الأخيرة، متباعيه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، العديد من الصور المختلفة التي تجمعه بخطيبته الجديدة “​علياء​”.

إذ نشر سعد صورة جديدة جمعته بها في أحدث إطلالة لهما، عبر حسابه الخاص، وأرفق الصورة بتعليق جاء فيه: “خطيرة”، مما أثار تفاعل الجمهور في التعليقات والتساؤل عن سبب هذا الغزل المفاجئ.

على صعيد آخر، طرح أحمد سعد مؤخرا كليب “بصرة” من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة، وشقيقه أدهم وحققت الأغنية أصداء كبيرة على يوتيوب.







