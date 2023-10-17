إشادات عديدة نالتها أغنية «غصن الزيتون»، التي طرحها منذ ساعات، الفنان أحمد سعد، عبر موقع الفيديوهات الـ يوتيوب تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

إشادات الجمهور بأغنية غصن الزيتون

وأهدى الفنان أحمد سعد فلسطين وشعبها أغنية «غصن الزيتون»، التي طرحها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وموقع الفيديوهات اليوتيوب.

ونشر أحمد سعد أغنية «غصن الزيتون»، وعلق عليها قائلا: «من قلبي إلى الجرح الفلسطيني فلسطين، غصن الزيتون».

لتنهال تعليقات الجمهور كالتالي: «أحسنت والله»، وقال تعليق آخر: «جدع والله يا أحمد» وجاء تعليق آخر «أيوا كدا برافو عليك يا فنان صمتك وصمت أغلبية الفنانين كان يوجع لازم تشارك وترفض وتندد وتدعم القضية الفلسطينية».

“يوتيوب” يحذف أغنية غصن الزيتون

كشف الفنان أحمد سعد عن حذف إدارة موقع “يوتيوب” فيديو كليب خاص بأغنيته “غصن الزيتون” لتضمنه العديد من المشاهد القاسية تكشف عما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات.

ونشر “سعد” مقطع من الأغنية عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” وعلق قائلا: “معلش الفيديو اتشال من اليوتيوب لظروف خارجة عن إرادتي وخارج حريتي بس نزلته تاني النهاردة على صورة فقط والفيديوهات جوه القلوب لا يمكن تتشال أبدًا”.

تأجيل حفل غنائي لأحمد سعد تضامنًا مع فلسطين

وأعلنت إدارة “جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا” عن تأجيل حفل الفنان أحمد سعد والفنانة روبي والذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء 18 أكتوبر الجاري بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك نظرًا للاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية.

وأحيا “أحمد سعد” مؤخرًا العديد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها أبرزها حفل مهرجان العلمين في دورته الأولى والذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة، إلى جانب حفل “ليلة الدموع” بالمملكة العربية السعودية وسط مشاركة لنخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

أحمد سعد يستعد لطرح أغنية بعتذرلك

وأعلن الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، منذ أيام عن كواليس أغنيته الجديدة «بعتذرلك» التي يسجلها خلال الفترة الجارية.

ونشر أحمد سعد، صورا من كواليس التصوير، وعلق عليها قائلًا: «من تسجيل الأغنية القادمة بعتذرلك من إستديوهات المرواس كلمات محمد الشافعي، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع العبقري يحي مهدي، وجميعا لنا الشرف بقيادة أوركسترا المايسترو هاني فرحات».

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