أجرى الفنان ” أحمد سعد ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” تامر أمين ” في برنامجه ” آخر النهار ” كشف من خلالها عن تفاصيل جديدة بشأن موعد الاحتفال بخطوبته على مصممة الأزياء ” علياء بسيوني ” .

فقال أحمد سعد أن الخطوبة ستكون خلال الأيام المقبلة وأن جميع التجهيزات الخاصة بحفل الخطوبة أصبحت جاهزة .

وأهدى سعد خطيبته أبيات شعر للراحل ” نزار قباني ” عبّر لها فيها عن حبه قائلا : “60 ألف امرأة قد أحببت و60 ألف امرأة قد عشقت ولكنني حين رأيتك قد بدأت ” .

كما تحدث عن أغنيته الجديدة ” 100 حساب ” التي جمعته بالمطرب ” حسن شاكوش ” والتي لاقت نجاحا كبيرا في الآونة الأخيرة .

وأشار أحمد سعد إلى إنه عمل عليها لشهور حتى تصل إلى الجمهور بهذا الشكل وعلق قائلا : ” أنا عارف إن الناس لا يمكن تحب الإسفاف في المهرجانات هو بيحب المزيكا دي عشان يرقصوا عليها بعيدا عن الكلام ” .

وتابع : ” طب ما تيجي نجيب المزيكا اللي الناس بتحبها ونجيب الناس اللي بتحبها ونحط عليها كلام صح وجملة لحنية حلوة ومزيكا ونشوف هتنجح ولا لأ وده الحمد لله اللي نجح ” .