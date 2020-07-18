حل الفنان ” أحمد سعد ” ضيفا مع الإعلامي ” رامي رضوان ” في برنامجه ” مساء dmc ” والذي كشف من خلال هذا اللقاء عن حقيقة ما تردد في الآونة الأخيرة عن وجود خلاف بين الفنانة ” شيرين ” وزوجها الفنان ” حسام حبيب ” .

فأكد أحمد سعد أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة وإنه كان مضوعا مصطنعا من أوله إلى آخره .

كما أشار إلى إنه تجمعه بهما علاقة صداقة قوية منذ أيام معهد الموسيقى العربية .. وإنه دائما ما يجلس معهما ويستمع إلى أغانيهما الجديدة .

وقال أنهما لو وقعا في مشكلة فإنه في إعتقاده الشخصي لن يتحدثوا معه بها .

وأضاف أحمد سعد : ” لم أقف أبدا فى مشكلة تخص شيرين وحسام حبيب وشيرين لو عندها مشكلة مش هتكلمني هتكلم حد أهدى مني والموضوع كله مصطنع ” .