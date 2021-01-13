حل الفنان ” أحمد سعد ” ضيفا مع الإعلامية ” ريهام سعيد ” في برنامجها ” صبايا الخير ” المذاع على قناة ” النهار ” .

وخلال الحلقة كشف أحمد سعد عن حقيقة وجود خلافات بين كلا من الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” وزوجها الفنان ” حسام حبيب ” خاصة بعد ما تم تداوله مؤخرا عن وقوع شجار بينهما حصل في الشارع .

فقال أحمد سعد : ” علاقتي بشيرين وحسام حبيب طيبة جدًا وعمرى ما شفتهم بيتخانقوا مع بعض ابدا ” .

وتابع : ” أنا كده كده بتشتم 3 أيام في الأسبوع ومواظب عليهم ولكن فيه إشاعات كثيرة اتجنبها ولا أهتم بها ” .

وأضاف أن جميع الصحفيين في مصر والعالم العربي اتصلوا به بطريقة هستيرية لمعرفة رأيه بعد نشر خبر عن خناقة شيرين وحسام حبيب في الشارع ولم يرد على أحد .

وعن سبب عدم تقديمه لديو غنائي مع شيرين علق أحمد سعد على ذلك قائلا : ” أحسن حاجة تبعد عنها هو الشغل مع الأصحاب والقرايب ” .