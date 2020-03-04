أحمد سعد يواجه انتقادات بعد دعائه لشقيقه من أمام الكعبة

نشر الفنان المصري ” أحمد سعد ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو خلال تواجده في الحرم المكي أثناء أداء مناسك العمرة .

وظهر أحمد سعد في الفيديو من أمام الكعبة متوجها بالدعاء لشقيقه الفنان ” عمرو سعد ” بأن يرزقه النجاح والتوفيق وحب الناس .. واختتم دعائه بأنه يستحق أن يكون أفضل من بيومي فؤاد .

فقال : ” يارب يا عمرو يا سعد يرزقك ويكرمك ويزيدك من حب الناس والنجاح لأنك بجد تتساهل تبقى أحسن من بيومى فؤاد ” .

وهو الأمر الذي أثار استنكار عددا من متابعيه بسبب إقحام إسم بيومي فؤاد في الدعاء وأن ذلك على سبيل المزاح والدعابة التي لا تليق بالمكان المتواجد فيه .

فجاءت التعليقات مثل : ” إنت رايح تهزر يا أبو حميد ” و ” بتستظرف في الحرم طيب إعمل حساب لطهر المكان اللي إنت فيه ” و ” إنت جاي تهزر قدام الكعبة ” .