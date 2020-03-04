الصفحة الرئيسية فن أحمد سعد يواجه انتقادات بعد دعائه لشقيقه من أمام الكعبة

أحمد سعد يواجه انتقادات بعد دعائه لشقيقه من أمام الكعبة

بواسطة -
0 353

نشر الفنان المصري ” أحمد سعد ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو خلال تواجده في الحرم المكي أثناء أداء مناسك العمرة .

وظهر أحمد سعد في الفيديو من أمام الكعبة متوجها بالدعاء لشقيقه الفنان ” عمرو سعد ” بأن يرزقه النجاح والتوفيق وحب الناس .. واختتم دعائه بأنه يستحق أن يكون أفضل من بيومي فؤاد .

فقال : ” يارب يا عمرو يا سعد يرزقك ويكرمك ويزيدك من حب الناس والنجاح لأنك بجد تتساهل تبقى أحسن من بيومى فؤاد ” .

وهو الأمر الذي أثار استنكار عددا من متابعيه بسبب إقحام إسم بيومي فؤاد في الدعاء وأن ذلك على سبيل المزاح والدعابة التي لا تليق بالمكان المتواجد فيه .

فجاءت التعليقات مثل : ” إنت رايح تهزر يا أبو حميد ” و ” بتستظرف في الحرم طيب إعمل حساب لطهر المكان اللي إنت فيه ” و ” إنت جاي تهزر قدام الكعبة ” .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.