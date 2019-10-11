أحمد سعد يواصل هجومه بعد تكذيبه سمية الخشاب.. ما علاقة أصالة؟

أثار الفنان المصري أحمد سعد ضجة كبيرة عبر تطبيق “إنستغرام” بسبب تعليق نشره مؤخراً ولفت انتباه الكثير من المتابعين.

وجا التعليق مرفقاً بصورة له وكتب فيه: “في ناس بتعيش معاهم حياتك وناس بتموت معاهم حياتك”.

وتفاعل معه عدد كبير من الناشطين الذين تراوحت آراؤهم بين مدافع عنه ومؤيد لطليقته الفنانة سمية الخشاب. واثار الاهتمام تعليق للفنانة السورية أصالة التي كتبت: “يا عيني على فلسفتك يا حمّودي يا حمّود”.

ويأتي هذا بعد الجدل الواسع الذي أحدثته الخشاب في وقت سابق عندما وصفت علاقتهما بعد الطلاق بالجيدة.

واستدعى هذا رده حيث علق عبر حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات: “كذب كذب أنا الحمد لله لما ببص لقدام ما ببصش للي وراء خالص ولا بفكر فيه ونفسي ننسى المرحلة دي بقى”.

وأضاف: “يا ريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه على السوشيال ميديا يجيب سيرتي”.