حل المطرب الشعبي المصري ” أحمد شيبة ” ضيفا مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في حلقة يوم أمس من برنامجه ” التاسعة ” والذي تحدث من خلالها عن قصة كفاحه في مجال الفن والغناء .

فقال أحمد شيبة إنه يمارس الغناء منذ حوالي 25 عاما إلا أن شهرته جاءت مؤخرا وإنه بذل مجهودا كبيرا وعانى حتى يصل إلى ما وصل إليه .

فقال : ” أنا بدأت من ​تحت الصفر وشفت الويل ولحست الأسفلت وكل صحابي الفنانين عارفين ده .. اشتغلت في حاجات كتير وكنت بغني وبجتهد وبذاكر ” .

وتابع : ” كنت حاسس إن فيه تطور هيحصل معايا وأصحابى في الإسكندرية قالوا لى إن شاء الله ربنا هيكرمك ” .

وأضاف أحمد شيبة : ” كنت باخد 20 جنيه ولما ربنا كرمني بقيت أخد 150 جنيه .. وأغنية اه لو لعبت يا زهر كسبت منها حب الناس .. ولو طلعت القمر أنا زي ما أنا مش هتغير أنا بسيط بحب أهلي وناسي وأهل منطقتي ” .