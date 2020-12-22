حل الفنان ” أحمد عدوية ” ضيفا مع الإعلامي ” عمرو الليثي” في برنامجه ” واحد من الناس ” المذاع على قناة ” الحياة ” .

وخلال الحلقة كشف أحمد عدوية عن ترشيحه للفنان ” محمد رمضان ” لتجسيد شخصيته وسيرته الذاتية في مسلسل تليفزيوني .

حيث أوضح عدوية أن حياته بها أحداث متنوعة ومختلفة ما بين صعود وهبوط ومن الممكن تقديمها في مسلسل وأن محمد رمضان يشبهه إلى حد كبير .

وعلى الجانب الآخر علق محمد رمضان على ذلك عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا : ” حبيبي يا أسطورة الغناء الشعبي دي حاجة تسعدني وتشرفني” .