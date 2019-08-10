أحمد عز يتحدث عن افلامه وقصة الـ”رقم واحد”! ويوضح رأيه بعودة أحمد حلمي للسينما

استضاف برنامج “عرب وود”، على هامش العرض الخاص لفيلم “ولاد رزق 2″، النجم أحمد عز، الذي أكد أنه سعيد بوجود المنافسة في عيد الأضحى، واصفاً فيلمه الجديد بأنه تجربة رائعة.

وأكد سعادته بعودة النجم أحمد حلمي للمنافسة مرة أخرى من خلال فيلمه الجديد “خيال مآتة” مع النجمة منة شلبي.

وقال إنه فخور بالشخصية التي جسدها في فيلم (الممر)، وسعيد بنجاح الفيلم، الذي شكك عدد كبير في نجاح فيلم حربي مدته ساعتان ونصف الساعة في العيد، إلا أنه حقق أعلى الأرقام.

وعن الألقاب التي يطلقها بعض النجوم حول نمرة واحد ونجم العالم ونجم الكوكب، طلب ممن يطلق على نفسه ذلك أن يصنع أفلاماً جيدة ويفكر فيما بعده، لأن الجمهور عريض ويحب كثيراً من الفنانين.