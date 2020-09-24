كشف ” أشرف عبد العزيز ” محامي الفنان المصري ” أحمد عز ” في تصريحات له خلال لقائه مع برنامج ” ET بالعربي ” بأن موكله مستمر في القضايا ضد محمد ونسرين رضا شقيقي الفنانة زينة .

وأشار أشرف عبد العزيز إلى أن نسرين رضا كانت قد تغيبت عن حضور جلسة المحكمة السابقة في قضية اعتداء أحمد عز عليها في الساحل الشمالي والتي تم رفض الاستئناف المقدم منها خلالها حيث كان وجودها إلزاميا وأيدت تغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه .

وأضاف إنه بعد براءة موكله من هذه التهمة في سبيله إلى رفع دعوى تعويض مدني على نسرين ومحمد رضا شقيقي زينة تبلغ قيمته 20 مليون جنيه وذلك تعويضا عن الضرر الواقع على أحمد عز إثر واقعة الاعتداء عليه بدنيا ولفظيا .