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أحمد عز يظهر بجروح في وجهه!

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نشر الفنان المصري احمد عز صورة لوجهه مع بعض الإصابات دون ان يعلق عز على الصورة التي نشرها .

ويبدو ان احمد عز تقصد قصد ترك الجمهور في حيرة بسبب تلك الإصابات، حيث اختلفت تعليقات متابعيه ما بين أن الجروح سببها واقعة المشاجرة التي حدثت منذ أيام مع زينة وشقيقتها أو أن الصورة قديمة ومن كواليس فيلمه الأخير “ولاد رزق2” حيث أن عز يرتدي ملابس شتوية في الصورة بينما حدثت الواقعة في الساحل الشمالي بمصر هذا الصيف .

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من كواليس ولاد رزق ٢

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وكان احمد عز قد اتهم منذ أيام شقيقة الفنانة زينة بالتعدي عليه خلال تواجده في أحد فنادق منطقة العلمين بالساحل الشمالى، وتقدم عز ببلاغ إلى الشرطة من أجل إثبات الواقعة والتحقيق فيها، ولم يصرح عز بأي تفاصيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإلى أين وصلت التحقيقات.

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