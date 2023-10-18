انضمت الفنانة سماح أنور لأبطال الفيلم السينمائي الجديد “فرقة الموت” للنجمين أحمد عز وآسر ياسين.

وتلتحق سماح أنور بأبطال الفيلم خلال أيام لتصوير أول مشاهدها بالعمل المقرر طرحه في موسم صيف 2024.

إكتمال طاقم فيلم “فرقة الموت”

وتقدم الفنانة سماح أنور خلال الأحداث دور والدة خط الصعيد، وهي الشخصية التي يلعبها الفنان آسر ياسين.

كما تشارك أحمد عز للمرة الخامسة في البطولة النسائية الفنانة الموهوبة منة شلبي وتلعب خلال الأحداث دور رئيسي.

أبطال فيلم “فرقة الموت”

وكان أبطال فيلم “فرقة الموت” قد بدأوا تصوير أول مشاهده منذ عدة أيام بمنطقة جاردن سيتي، وجمعت المشاهد الأولى بين أحمد عز وأمينة خليل التي تظهر كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.

وفرض المخرج أحمد علاء الديب سياجا من السرية على مكان التصوير لعدم تسريب أي صورة لأبطال العمل، الذي يعد الأضخم إنتاجيا، والمقرر عرضه خلال موسم صيف 2024 السينمائي.

ورصدت الجهة المنتجة ميزانية ضخمة ليخرج العمل على أعلى مستوى، ومن المقرر الاستعانة بفريق أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك.

فيلم “فرقة الموت”

فيلم “فرقة الموت” من بطولة النجم أحمد عز، آسر ياسين، النجمة منة شلبي، النجم بيومي فؤاد، بمشاركة خالد كمال، عصام عمر، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء.

وتدور الأحداث خلال فترة الأربعينيات في الصعيد، والفيلم من إنتاج شركة سي سينما برودكشنز هاني نجيب وأحمد فهمي وشركة اتحاد الفنانين هشام عبدالخالق.

قصة فيلم فرقة الموت

تعود قصة فيلم “فرقة الموت” إلى فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، ويجسد ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة من أبناء الصعيد، وكُلف بإلقاء القبض على خُط الصعيد الذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين، ويجسد “عز” للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي، وتتصاعد أحداث الفيلم، خاصة مع تواجد نجم الكوميديا الفنان بيومي فؤاد، والفنان عصام عمر.

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