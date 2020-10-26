نشر الفنان المصري ” أحمد عيد ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تحدث فيها عن رأيه في الطرق التي يمكن من خلالها نصرة النبي محمد ﷺ بعد انتشار حملات لمقاطعة المنتجات الفرنسية .

وذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” التي أساء فيها إلى النبي محمد وللإسلام وإعلانه عن عدم التخلي عن الرسوم والكاريكاتيرات المسيئة للرسول ﷺ .

فكتب أحمد عيد في تغريدته متحدثا عن تلك الطرق قائلا : ” نصرة النبي ﷺ بإتباع سنته والابتعاد عما نهي عنه .. نصرة النبي أن تتحلي بأخلاق مثل أخلاقه .. نصرة النبي أن تكون صادقاً وأميناً في قولك وعملك ” .

وتابع : ” نصرة النبي أن تكف أذاك عن الناس وتصبح قدوة لأبنائك .. نصرة النبي أن تحترم جارك وتحسن إلى والديك .. هناك أشياء كثيرة يمكن أن نفعلها وننصر بها نبينا ﷺ ” .

نصرة النبيﷺبإتباع سنته والإبتعاد عما نهي عنه،نصرة النبي أن تتحلي بأخلاق مثل أخلاقه،نصرة النبي أن تكون صادقاً وأميناً في قولك وعملك،نصرة النبي أن تكف أذاك عن الناس وتصبح قدوه لأبناءك،نصرة النبي أن تحترم جارك وتحسن الي والديك..هناك اشياء كثيره يمكن أن نفعلها وننصر بها نبيناﷺ. — Ahmed Eid (@ActorAhmedEid) October 24, 2020