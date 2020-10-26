نشر الفنان المصري ” أحمد عيد ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تحدث فيها عن رأيه في الطرق التي يمكن من خلالها نصرة النبي محمد ﷺ بعد انتشار حملات لمقاطعة المنتجات الفرنسية .
وذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” التي أساء فيها إلى النبي محمد وللإسلام وإعلانه عن عدم التخلي عن الرسوم والكاريكاتيرات المسيئة للرسول ﷺ .
فكتب أحمد عيد في تغريدته متحدثا عن تلك الطرق قائلا : ” نصرة النبي ﷺ بإتباع سنته والابتعاد عما نهي عنه .. نصرة النبي أن تتحلي بأخلاق مثل أخلاقه .. نصرة النبي أن تكون صادقاً وأميناً في قولك وعملك ” .
وتابع : ” نصرة النبي أن تكف أذاك عن الناس وتصبح قدوة لأبنائك .. نصرة النبي أن تحترم جارك وتحسن إلى والديك .. هناك أشياء كثيرة يمكن أن نفعلها وننصر بها نبينا ﷺ ” .
كلامك صحيح و معقول جدا و اضف اليه تبطلوا تصوير افلامكم الخليعة التي تصورون فيها لقطات فجور خادشة للحياء مثل الرقص ببذلة رقص عارية و مايوهات و قبل و احضان و شرب الخمر و المخدرات التي افسدتم بها شباب المسلمين، و التطبيل ليل نهار لبلحة الكذاب و افتحوا المعبر بينكم و بين غزة و تمدوا هؤلاء المحاصرين بالغذاء و الدواء و تأمروا جنودكم الا يصطادوا الفلسطينيين ببنادقهم وووو…..
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