وجه الفنان ” أحمد فلوكس ” رسالة إلى من تسبب عن إبتعاده عن التمثيل لمدة 4 سنوات تقريبا دون الكشف عن هويته مؤكدا على أن أعماله الفنية وتاريخه لن يستطيع أحد أن يمحيها .

فنشر أحمد فلوكس عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام مقطع فيديو تضمن أحد مشاهده في فيلم ” الممر ” على أنغام تتر مسلسل الاختيار 2 للفنان ” أحمد سعد ” .

وكتب في تعليقه عليه : ” الحاجة الوحيدة للي متسبب إني أقعد في البيت إنك لا تقدر إن تمحي تاريخي ولا إعمالي .. عارف ليه لإنك فاشل وفشلك واضح للعامة لكن نجاحي واضح من أيام ما كانت أمك بتلبسك بامبرز ” .

وتابع أحمد فلوكس : ” حتي اسأل الحاجة علي قضية رأي عام والباطنية وهي تقولك .. أنا مابسبش حقي .. افتكر كويس البوست ده وتاريخه ” .