حسم الممثل المصري ​أحمد فلوكس​ الجدل حول زواجه، بعد إنتشار شائعات تزعم عودته إلى طليقته وأم إبنه الوحيد سيف الدين، نافياً كل ما تردّد أخيراً بشأن هذا الأمر.

ونشر فلوكس عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، منشوراً كتب فيه: “إن شاء الله لما أتجوز أكيد هعلن لأن الجواز إشهار، حاليا أنا متجوز شغلي ومستقبلي”.

وكانت شائعات قد إنتشرت أخيراً حول إرتباط فلوكس بالإعلامية اللبنانية ​ديالا مكي​، بعد مرور فترة طويلة على إنفصاله عن الممثلة المصرية ​هنا شيحة​، في حين لم ينفِ أو يؤكد فلوكس خبر إرتباطه بديالا، التي كانت تكتب له تعليقات مستمرة على الصور الشخصية، التي كان ينشرها عبر صفحته الخاصة.