أعلن الفنان ” أحمد فلوكس ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن براءته من قضية إزعاج رجل أعمال يدعى ” أحمد فراج ” .

حيث تعود تفاصيل القضية إلى تقدم رجل الأعمال أحمد فراج ببلاغ ضد أحمد فلوكس يتهمه فيه بإزعاجه وإساءة استخدام أجهزة الاتصال وسبه في مكالمة هاتفية .

وتمت إحالة القضية للمحاكمة بعد ذلك حيث قضت محكمة جنح شمال الجيزة الابتدائية بحبس الفنان أحمد فلوكس إسبوعا غيابيا وتغريمه كفالة قدرها 200 جنيه وإلزامه بالمصروفات الجنائية .

وتضمن المنشور صورة من حكم البراءة كتب فلوكس في تعليقه عليها : ” بسم الله الرحمن الرحيم .. رزقني الله بقضاء مصر العادل الشامخ دائما أدامه الله على مصر نعمة وكان نصرة لكل مظلوم ” .

وتابع : ” أول رد من الله عز وجل لكل من تعمد تشويه صورتي في أول قضية المعروفة إعلاميا بخبر حبسي لإزعاج رجل أعمال .. براءة ورفض الدعوة وسيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية والرجوع بالحق المدني للتشهير بي واستغلال إسمي وسيكون شهر ملئ بكل الردود الربانية علي الجميع ” .

وأضاف أحمد فلوكس : ” أتمني من الإعلام وكل ما نشر خبر حبسي أن يكون منصف وأن ينشر خبر براءتي بنفس القوة والانتشار في كل مواقع مصر وخارجها بعد حملة التشويه التي حدثت .. أعلم أني سأشاهد آيات الله في رجوع حقي وإثبات براءتي في كل ما رأيته طيله السنتين .. ربنا كبير ” .