نشر الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” منشورا له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشف من خلاله عن تعرضه للسرقة .

حيث تمت سرقة أرقام هواتفه وطلب من أصدقائه التواصل معه عبر أرقامه القديمة .. فكتب قائلا : ” تم سرقة تليفوناتي .. كلموني على تليفوناتي القديمة ” .

ثم نشر منشورا آخر له حذر فيه كل من يعرفهم من أن يتواصلوا معه على تطبيق ” واتس آب ” أو أرقام هواتفه مؤكدا أنها تمت سرقتها ويتم إرسال رسائل منها كأنها مرسلة منه .

كما أكد أحمد فلوكس على أن هواتف شركته التي كان قد افتتحها قد تمت سرقتها أيضا .