أجرى الفنان ” أحمد فلوكس ” لقاءا مع برنامج ” ET بالعربي ” كشف من خلاله عن حقيقة عدد زيجاته التي بلغت 15 زيجة وفقا لما صرح به مؤخرا .

حيث خرج أحمد فلوكس بتصريحات له في وقت سابق أشار فيها إلى أنه تزوج 15 مرة ووصف نفسه بأنه ” زير نساء ” ويفتخر بذلك وهو الأمر الذي عرضه إلى الانتقادات من جانب المتابعين .

فقال فلوكس أن ما قاله بشأن عدد زيجاته كان ” تهريجا ” لأنه خلال هذا اللقاء كان يعاني من آلام شديدة بأسنانه وكان يهرج للتخفيف مما يعانيه .

وتابع : ” هزرت خلال لقاء لي بإحدى الصحف وقولت على فكرة دي حاجة كويسة معرفش ليه الناس مضايقة وأنا مش عايز الناس تضايق مني .. والمهم مكونش زير رجال ” .

وعن طلاقه من الفنانة ” هنا شيحة ” أكد الفنان أحمد فلوكس على أنه غير نادم على هذا القرار خاصة وأنه عاد بعد ذلك إلى زوجته أم إبنه وأن كفتهما هي الأرجح .