نشر الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” علق من خلاله على واقعة اكتشاف واستخراج عدد كبير من الأعمال التي قام بها عددا من الأشخاص باستخدام السحر الأسود وإلقائها في مقابر بمحافظة سوهاج بصعيد مصر .

وكشف أحمد فلوكس في منشوره عن تعرضه لهذه التجربة من قبل حيث قام شخصا بعمل عمل وسحر له على حد قوله فكتب قائلا : ” لا حول ولا قوة إلا بالله .. شئ قذر للأسف أنا مكنتش بآمن بالحاجات دي بس للأسف طلعت حقيقية ” .

وتابع : ” مريت بتجربة مريرة بحياتي وعرفت يعني إيه واحد يتعملوا عمل وسحر وللأسف من ناس لا تتوقع نهائي إنهم ليهم علاقة بالكلام ده تحت مسمى ولاد ناس .. عرفت معنى إن حد يبقى مش شايف مش قادر يقوم .. مش بني آدم ، مغيب تايه ” .

وأضاف فلوكس : ” شئ قذر وملعون .. نفسي يطلعوا قانون إعدام لمن يفعل مثل هذه الأفعال .. شيء مدمر اللي بيعمل عمل ويسحر لحد بيدمره .. حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد بيعمل كده ” .