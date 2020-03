أحمد فلوكس يكشف عن قصة حبه ويوضح حقيقة زواجه

View this post on Instagram

ههه بسببب الصوره دي قالوا عليا اتجوزت و بقضي شهر العسل و قابليها قالوا عليا اني اتجوزت عرفي و قابليها قالوا كلام كتير بس احب دلوقتي اقول انا ايه ….. الحقيقه اه ادعولي اتجوز الانسانه اللي قابلتها و الحقيقه هي كانت معايا في نفس المدرسه و عشره سنين و مش زي ما قالوا خبيره تجميل هي الحقيقه سيده اعمال في مجال السياحه و بنت ناس محترمين جدا و من عيله ولان وزنها يتاقل دهب و الحقيقه علشان اقدر اروح اطلب اديها و انول شرف جوازها محتاج ترتيبات كتير و احوش كتير علشان مهرها اكيد مش مهر عادي ولا شبكتها هاتكون شبكه عاديه … و بما اني مش صغير و عندي ابن فاكيد هي كمان مش صغيره و اكيد عندها ولاد من اجمل الاولاد اللي شوفتهم في حياتي فا اكيد الجواز محتاج وقت و تحضير و علشان اروح لاهلها ده لوحده موضوع كبير …. فا علشان كده لسه ماخدتش خطوه صريحه .ادعولي علشان ساعات بيكون رزق رينا لعبده هو واحده زي دي تشاركه حياتوا … للي مهتمين بجوازي ادعولي ربنا يوفقني ….. دي ردي علي موضوع الجواز … و في النهايه احب اقول كلمه واحده بالنسبه لموضوع السرير ( سكر محلي محطوط عليه كريمه )