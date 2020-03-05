أحمد فلوكس يكشف عن قصة حبه ويوضح حقيقة زواجه

نشر الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لسرير تم تزيينه بالورود والتي تسببت في تحدث الكثير من المتابعين حول زواجه وأن هذه الصورة من شهر العسل .

وعلق أحمد فلوكس على ذلك كاشفا حقيقة زواجه فقال : ” بسبب الصورة دي قالوا عليا اتجوزت و بقضي شهر العسل وقبليها قالوا عليا إني اتجوزت عرفي وقبليها قالوا كلام كتير بس احب دلوقتي أقول أنا إيه .. الحقيقة اه ادعولي اتجوز الإنسانة اللي قابلتها ” .

وتابع : ” الحقيقة هي كانت معايا في نفس المدرسة وعشرة سنين ومش زي ما قالوا خبيرة تجميل هي الحقيقة سيدة أعمال في مجال السياحة وبنت ناس محترمين جدا و من عيلة ” .

وعن رغبته في الزواج منها تحدث أحمد فلوكس قائلا : ” ولأن وزنها يتاقل دهب والحقيقة علشان أقدر أروح اطلب إديها وانول شرف جوازها محتاج ترتيبات كتير و احوش كتير علشان مهرها أكيد مش مهر عادي ولا شبكتها هتكون شبكة عادية ” .

وأضاف : ” وبما إني مش صغير وعندي إبن فأكيد هي كمان مش صغيرة وأكيد عندها ولاد من أجمل الأولاد اللي شوفتهم في حياتي فأكيد الجواز محتاج وقت و تحضير وعلشان اروح لأهلها ده لوحده موضوع كبير .. فعلشان كده لسه ماخدتش خطوة صريحة ” .

واختتم فلوكس حديثه : ” ادعولي علشان ساعات بيكون رزق ربنا لعبده هو واحدة زي دي تشاركه حياتوا .. للي مهتمين بجوازي ادعولي ربنا يوفقني .. ده ردي علي موضوع الجواز .. وفي النهاية احب أقول كلمة واحدة بالنسبة لموضوع السرير سكر محلي محطوط عليه كريمة ” .