أحمد فلوكس يكشف عن قصة حبه ويوضح حقيقة زواجه

نشر الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لسرير تم تزيينه بالورود والتي تسببت في تحدث الكثير من المتابعين حول زواجه وأن هذه الصورة من شهر العسل .
وعلق أحمد فلوكس على ذلك كاشفا حقيقة زواجه فقال : ” بسبب الصورة دي قالوا عليا اتجوزت و بقضي شهر العسل وقبليها قالوا عليا إني اتجوزت عرفي وقبليها قالوا كلام كتير بس احب دلوقتي أقول أنا إيه .. الحقيقة اه ادعولي اتجوز الإنسانة اللي قابلتها ” .
وتابع : ” الحقيقة هي كانت معايا في نفس المدرسة وعشرة سنين ومش زي ما قالوا خبيرة تجميل هي الحقيقة سيدة أعمال في مجال السياحة وبنت ناس محترمين جدا و من عيلة ” .
وعن رغبته في الزواج منها تحدث أحمد فلوكس قائلا : ” ولأن وزنها يتاقل دهب والحقيقة علشان أقدر أروح اطلب إديها وانول شرف جوازها محتاج ترتيبات كتير و احوش كتير علشان مهرها أكيد مش مهر عادي ولا شبكتها هتكون شبكة عادية ” .
وأضاف : ” وبما إني مش صغير وعندي إبن فأكيد هي كمان مش صغيرة وأكيد عندها ولاد من أجمل الأولاد اللي شوفتهم في حياتي فأكيد الجواز محتاج وقت و تحضير وعلشان اروح لأهلها ده لوحده موضوع كبير .. فعلشان كده لسه ماخدتش خطوة صريحة ” .
واختتم فلوكس حديثه : ” ادعولي علشان ساعات بيكون رزق ربنا لعبده هو واحدة زي دي تشاركه حياتوا .. للي مهتمين بجوازي ادعولي ربنا يوفقني .. ده ردي علي موضوع الجواز .. وفي النهاية احب أقول كلمة واحدة بالنسبة لموضوع السرير سكر محلي محطوط عليه كريمة ” .
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ههه بسببب الصوره دي قالوا عليا اتجوزت و بقضي شهر العسل و قابليها قالوا عليا اني اتجوزت عرفي و قابليها قالوا كلام كتير بس احب دلوقتي اقول انا ايه ….. الحقيقه اه ادعولي اتجوز الانسانه اللي قابلتها و الحقيقه هي كانت معايا في نفس المدرسه و عشره سنين و مش زي ما قالوا خبيره تجميل هي الحقيقه سيده اعمال في مجال السياحه و بنت ناس محترمين جدا و من عيله ولان وزنها يتاقل دهب و الحقيقه علشان اقدر اروح اطلب اديها و انول شرف جوازها محتاج ترتيبات كتير و احوش كتير علشان مهرها اكيد مش مهر عادي ولا شبكتها هاتكون شبكه عاديه … و بما اني مش صغير و عندي ابن فاكيد هي كمان مش صغيره و اكيد عندها ولاد من اجمل الاولاد اللي شوفتهم في حياتي فا اكيد الجواز محتاج وقت و تحضير و علشان اروح لاهلها ده لوحده موضوع كبير …. فا علشان كده لسه ماخدتش خطوه صريحه .ادعولي علشان ساعات بيكون رزق رينا لعبده هو واحده زي دي تشاركه حياتوا … للي مهتمين بجوازي ادعولي ربنا يوفقني ….. دي ردي علي موضوع الجواز … و في النهايه احب اقول كلمه واحده بالنسبه لموضوع السرير ( سكر محلي محطوط عليه كريمه )