أحمد فلوكس ينشر رسالة حزينة يتمنى فيها الموت : ” يارب عجل بلقائك حتى ترتاح نفسي “

يا رب …. اعلم انك عادل …. و اعلم انك تعلم ما بداخلنا .. و تعلم من الظالم و من المظلوم .و تعلم ما واجهته في حياتي من ظلم و افتراء و تعب .. يا رب .. أعينني علي ظلم البشر بقوه إماني بك و بعادلك … و اجعل الصبر و الايمان هو ملازي و سلاحي …. يا رب ان لم يري البشر رسائلك لهم .. فأريهم قوتك علي نصره المظلوم و رجوع الحق و جبر الخاطر …. يا رب ليس لي سواك ..و ايماني بك ليس له حدود … و إن كان ظلمي من البشر و الدنيا فعجل بلقائك حتي ترتاح نفسي من ظلم البشر …. …. يا رب