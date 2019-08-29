أحمد فلوكس ينشر رسالة حزينة يتمنى فيها الموت : ” يارب عجل بلقائك حتى ترتاح نفسي “

نشر الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” عبر صفحته الرسمية على موقع ” إنستجرام ” رسالة حزينة جدا مثلت صدمة كبيرة لجمهوره والتي ظهرمن خلالها بحالة نفسية سيئة .

حيث تضمنت الرسالة أمنيته بأن يموت هربا من ظلم البشر .. وتحدث عن الظلم الذي تعرض له في حياته .

وبدأ أحمد رسالته قائلا : ” يا رب أعلم إنك عادل وأعلم إنك تعلم ما بداخلنا وتعلم من الظالم ومن المظلوم .. و تعلم ما واجهته في حياتي من ظلم و افتراء و تعب ” .

وأضاف : ” يا رب أعيني على ظلم البشر بقوة إيماني بك وبعدلك واجعل الصبر والايمان هو ملاذي وسلاحي يا رب .. إن لم يري البشر رسائلك لهم فأريهم قوتك علي نصرة المظلوم ورجوع الحق وجبر الخاطر ” .

واختتم رسالته التي تمنى الموت فيها على أن يستمر في التعرض للظلم الواقع عليه قائلا : ” يا رب ليس لي سواك وايماني بك ليس له حدود وإن كان ظلمي من البشر والدنيا فعجل بلقائك حتى ترتاح نفسي من ظلم البشر يا رب ” .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على رسالته وأعربوا عن قلقهم إزاء حالته النفسية التي عبر عنها خلال كلامه وتمنوا له أن تتحسن حالته بتعليقات داعمة له وأن يتجاوز أحزانه .