أعاد الفنان “أحمد فلوكس” نشر صورة قديمة على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” تعود إلي ايام الدراسه التى جمعته بالنجم تامر حسني، وتفاعل المتابعين مع تلك الصورة بشكلٍ لافت معلقين علي أشكالهم التى بدت مختلفة كثيرًا في تلك الصورة .

وأرفق فلوكس تلك الصورة بالتعليق، حيث قال: “انا و تيمو ايام الجامعه ، ايام الكحرته ،،، وسط كتب الحج و كده”، في إشارة منه إلي أنهم يتواجدون في منزل الفنان الكبير فاروق فلوكس والذي يمتلك مجموعة كبيرة من الكتب كما أظهرت الصور.

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من ناحية أخري، كان تامر حسني قد حقق رغبة إحدي الفتيات وقام بزيارتها بعدما علم بأنها مريضة ونشر تامر المقطع عبر حسابه علي إنستجرام وعلق عليها قائلا: ” يا بيرهان أنا اللي فخور بيكي و فرحان بيكي أكتر من أي حاجه وكلامك شرف كبير ليا و فرحه كبيره لقلبي إني اكون داعم بعد ربنا لشفائك و دي حاجه كبيره جداً بالنسبالي أنا فرحان إني شوفتك و سمعت قصتك أكتر ماانتي فرحانه بمقابلتي و بكتييييير كمان والله”.

وأضاف: “يارب أشوفك بكامل الشفاء قريب جداً و بدعوات كل اللي شافوا قصتك رغم صعوبتها و صعوبة الحادث الأليم اللي اتعرضتيله و نتج عنه وفاة والدتك الله يرحمها و فقدان ذاكره لفتره و شلل مفقود الأمل في شفائه ، و كل الصعوبات اللي مريتي بيها في رحلة علاجك ، بشكرك لإرادتك العظيمه للعوده مره تانيه لحياتك الطبيعيه”.

وانهى تامر تعليقه قائلا: “إنتي درس كبير يتعلم منه كل انسان فاقد الأمل في شيء بشكر قرايبك و أخواتك اللي رتبولك المقابله دي عشان فعلاً هما نِعمَ السند و الضهر ربنا يحفظك و يشفيكي و يشفي كل مريض “.

وعلي الصعيد الفنى، أعلن المخرج محمد سامى التعاقد مع النجم تامر حسنى على غناء تتر ورباعيات “مسلسل نسل الأغراب“، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه بشهر رمضان 2021 القادم.