خرج الفنان ” أحمد فهمي ” ببث مباشر عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في لقاء مع جمهوره ومتابعيه للإجابة على أسئلتهم .

وجاء من بين أسئلة المتابعين سؤالا من زوجته الفنانة ” هنا الزاهد ” حول أكثر 3 صفات يتمنى أن يتخلى عنهم ليجيب : ” العصبية والصراحة المطلقة وابطل ادلعك واعملك اللي إنتي عايزاه كله نفسي ابطل والله علشان هرتاح جدا ” .

وفي سؤال آخر عن أكثر شئ يتعصب منه ويثير أعصابه أجاب بإنها هنا الزاهد .. كما كشف لجمهوره بإنها زنانة وهي الصفة التي يكرهها في زوجته .

وأشار إلى أن هنا الزاهد لا تجيد الطبخ وأفضل ما يمكنه تناولها من يدها هو ساندويتش الجبنة .