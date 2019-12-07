” أحمد فهمي ” يخضع لعملية جراحية دقيقة بسبب تشخيص خاطئ

كشف الفنان المصري ” أحمد فهمي ” لصحيفة ” الوطن ” المصرية عن خضوعه لعملية جراحية دقيقة في منطقة المريء يوم الجمعة الماضية داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة .

وجاء ذلك بعد معاناته من آلام مبرحة في هذه المنطقة على مدار العامين الأخيرين .. حيث أجرى خلال الأيام الماضية منظارا قبل العملية وتبين أن تشخيص الأطباء لحالته جاءت بشكل خاطئ .

الذين أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بارتجاع في المريء ولكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز ععصارة معينة وهي التي تسبب له هذه الآلام المبرحة .

وعاد أحمد فهمي إلى منزله مساء يوم الجمعة وأشار إلى إنه سوف يقضي فترة نقاهة في منزله لمدة أسبوع بناء على تعليمات الأطباء وسيتابع حالته مع الأطباء المعالجين له خلال الفترة المقبلة .

وكان قد أجرى فهمي الجراحة بمعرفة طبيب فرنسي و 3 استشاريين مصريين .