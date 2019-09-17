أحمد فهمي يرد على معجبة علقت على صورة لبنات أخيه من حفل زفافه ب ” وصلة شتائم “

نشر الفنان المصري ” كريم فهمي ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة جمعته بزوجته وابنتيه ” كاميليا وناعومي ” مع أخيه الفنان ” أحمد فهمي ” وزوجته الفنانة ” هنا الزاهد ” من حفل زفافهما .

وقام كريم بوضع استيكر قلوب على وجهي ابنتيه حتى لا يكون ظاهرا .. وهو ما أثار الجدل والتعليقات السلبية على الصورة .

فجاء تعليق يحمل تنمرا وإساءة كبيرة له ولإبنتيه من قبل إحدى المتابعات التي قالت : ” قلوب إيه إللي حاططها على وش العيال مش فاهمة الفكرة .. يعني شعرها اللي شبه سلك المواعين دا مش هيتحسد ووشها إللي هيتحسد .. سامحني يا رب بس مش قادرة اسكت بجد ” .

ليرد عليها كريم فهمي قائلا : ” بصي أنا عمري ما غلطت في حد بس هتغلطي في بناتي هتسمعي كلام ميطلعش مني .. أنا هحترم ان ليكي أب هيزعل لوأنا غلطت فيكي ويمكن يتدارك غلطته في التربية ” .

ولكن لم يأتي تعليق كريم فهمي مرضيا لأخيه أحمد فهمي الذي بادر بالدفاع عن أخيه وبناته وهاجم المتابعة في تعليق عبارة عن ” وصلة شتائم ” ووصفها بكلمات تندرج تحت طائلة جرائم السب والقذف .

فقال أحمد فهمي : ” انا مش لاقى المومس اللى شاتمة كاميليا و ناعومى .. ما هو لما واحدة يوصل بيها النفسنة على اطفال يبقى اكيد ريحتها اوسخ من رجلى الساعة ٣ الضهر و انا لابس جزمة من غير شراب و فاقدة الأمل انها تتجوز و بينى و بينك دا احسن عشان الاشكال الوسخة دى مينفعش تتكاثر .. دا المفروض يعقموهم كمان ” .

وأضاف : ” انا طول عمرى بقول عندكو حق انى بتعصب زيادة لكن المرة دى مش هسمع حد لما وسخة زى دى تكلم عن طفلة وتقول شعرها سلك مواعين لا اقولك شعر ايه اللى سلك مواعين و اللى مش عاجبه كلامى و هيدافع عن المومس دى يعملى ان فولو احسن .. النفسنة وصلت لأطفال ملهمش ذنب ” .

واختتم تعليقه وكتب : ” طب احنا ماشى بنود و نستحمل وكدا لكن ولادنا ليه أشكال بنت وسخة وانت يا كريم تقولها ابوكى ممكن يزعل .. ما يولع ما هو اللى ربى التربية الوسخة دى .. امها على ام ابوها فى الارض .. متحترمش الناس دى لو سيبناهم هيعملوا كدا مع كل الناس … دول بالجزمة ” .

وتفاعل المتابعين على التعليق مؤكدين على ضرورة احتفاظ أحمد فهمي بأعصابه وعدم استخدام الفاظ نابية .

كما لفتت معجبة نظره أن هذا التعليق قد يسبب له مشكلة قد تتطور إلى دعوى قضائية فقالت : ” ما ينفعش تقول الكلام دا انت ازاي ترد بالأسلوب دا كريم رد بأسلوب جميل وجاب حقه منها .. على فكرة البنت دي لو رفعت قضية ع الكلام اللي حضرتك كتبه دا هتكسبها لان دي شتايم .. حقيقي هي شتمت الاطفال صحيح والاطفال ملهمش ذنب بس الالفاظ دي عيب جدا لان كل الكلام اللي انتي قولتو دا توديك في داهية لو رفعت قضية هي غلطت بس عيب كده إنك تغلط زيها اخوك محترم وانت كمان عيب المستوي دا ” .

ثم نشر كريم فهمي صورة أخري تجمعه بإبنتيه وكتب معلقا عليها : ” أحلي وأغلي حاجة في حياتي .. ملحوظة : السوشيال ميديا بقت مستنقع واكتشفت ان فيه ناس كتير اوي محتاجة تربية للاسف و ده اللي شفتوا من بعض الكومنتات في الصوره اللي فاتت ” .