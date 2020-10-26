نشر الفنان ” احمد فهمي ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” يسخر من خلالها على عدم دعوته هو وزوجته الفنانة ” هنا الزاهد ” لحضور مهرجان الجونة السينمائي .
فكتب في تغريدته قائلا : ” إن شاء الله هروح مهرجان قريب وربنا يكرمنى ورباط جزمة هنا يتفك مثلا وأوطى اربطلها الجزمة عشان يتقال عليا كيوت وقد إيه جميل ” .
يُذكر أن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كانت قد انطلقت مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر بمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم .
و البطانه تترفع و تكون هنا ما خدتش بالها و يكون يوووم ههههه كيوت خالص .
كله بيعدي يا احمد فهمي ما تعملش فيها دراما . اصل المهرجانات كتيره اوي ما جتش عالجونه يا اخي !
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