أحمد فهمي يشن هجوما على معتصم النهار.. ويلقي باللوم على الصحافة

مش قادر اصدق كمية الإشاعات اللي طلعت في لحظة .. يا ريت المجهود اللي الصحافه الصفرا بتبذله لتشويه صورة أصدقاء .. تبذله لدعمهم .. أنا و معتصم اكتر من اخوات و الصداقة اللي بنا اكبر بكتير من أي حقد و اشاعات .. مبسوط بالشغل معاك يا صديقي و الرد بتاعي أنا وأنت هيكون بالنجاح 🙏💪🏼💪🏼 #أسود_فاتح #معتصم_النهار #ahmedfahmi #ahmed_fahmi #actor #acting #success #positiveenergy #positivevibes #moatasemalnahar