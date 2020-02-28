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أحمد فهمي يشن هجوما على معتصم النهار.. ويلقي باللوم على الصحافة

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ahmad fahmi moatasem alnahar

أحمد فهمي يشن هجوما على معتصم النهار

فاجأ الممثل المصري أحمد فهمي الجمهور بسبب تعليقه على مقابلة أجراها زميله الممثل السوري معتصم النهار الذي انضم إلى مسلسل “أسود فاتح”، وأنه بطل المسلسل الأول من ناحية الرجال.
من الواضح أن هذا الأمر استفز فهمي الذي يتقاسم البطولة مع معتصم ودفع به إلى نشر تغريدة قال فيها: “وهو أنت لما تطلع في البرنامج ما تجيبش سيرتي، هيفتكروك بطل المسلسل مثلا؟ حركات رخيصة أوي”.

 

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مش قادر اصدق كمية الإشاعات اللي طلعت في لحظة .. يا ريت المجهود اللي الصحافه الصفرا بتبذله لتشويه صورة أصدقاء .. تبذله لدعمهم .. أنا و معتصم اكتر من اخوات و الصداقة اللي بنا اكبر بكتير من أي حقد و اشاعات .. مبسوط بالشغل معاك يا صديقي و الرد بتاعي أنا وأنت هيكون بالنجاح 🙏💪🏼💪🏼 #أسود_فاتح #معتصم_النهار #ahmedfahmi #ahmed_fahmi #actor #acting #success #positiveenergy #positivevibes #moatasemalnahar

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كما عاد أحمد ونشر على صفحته عبر انستغرام صورة تجمعه بمعتصم، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “مش قادر اصدق كمية الإشاعات اللي طلعت في لحظة .. يا ريت المجهود اللي الصحافه الصفرا بتبذله لتشويه صورة أصدقاء .. تبذله لدعمهم .. أنا ومعتصم اكتر من اخوات والصداقة اللي بنا اكبر بكتير من أي حقد واشاعات..مبسوط بالشغل معاك يا صديقي و الرد بتاعي أنا وأنت هيكون بالنجاح”.

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