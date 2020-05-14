تعرض مسلسل ” رجالة البيت ” الذي يشارك في بطولته الفنان ” أحمد فهمي ” إلى جانب الفنان ” أكرم حسني ” إلى عدد من الانتقادات من جانب المتابعين حول ضعف المحتوى والجانب الكوميدي .

فجاءت بعض التعليقات مثل : ” بص أنا بحب تمثيلك جدا وكل أفلامك ومسلسلاتك .. بس إنت فلتت منك في المسلسل ده ” و ” للأسف المسلسل سيء جدا بس متزعلش تتعوض إن شاء الله ” .

ليرد أحمد فهمي على ذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” موجها اعتذارا لمحبيه ومتابعيه قائلا : ” إن شاء الله اللي جاي أحسن .. أنا مبحبش أدي مبررات وزعلان إني خذلتكم ” .

وأشاد المتابعون بالطريقة التي تفاعل ورد بها أحمد فهمي على الانتقادات وتقبله لها .

وحرص الفنان ” كريم فهمي ” على دعم شقيقه أحمد فهمي فوجه له رسالة عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” .

جاء فيها : ” اه الناس كانت مستنية منكوا كتير .. اه إنتوا إمكانياتكوا أعلي وإنتوا اللي عملتوا ريح المدام والوصية والواد سيد الشحات وسمير وشهير وبهير وبنات العم وورقة شفرة و البدلة والرجل العناب .. غير إنك يا أحمد كتبت من أعظم أفلام الكوميدي في مصر ( كده رضا ) وغيره ” .

وتابع : ” لكل جواد كبوة مع إني بضحك في حاجات كتير في المسلسل بس برضوا عندكوا أحسن أنا عارف .. المسلسل موقعش هو منجحش النجاح المطلوب .. أنا متأكد إن اللي جاي منكوا هيبقي أقوي سواء مع بعض أو كل واحد لوحده .. بحبكوا ” .