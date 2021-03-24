استعرض الفنان أحمد فهمي مهارته في السباحة وطريقته في اللعب مع كلابه في مسبح منزله، من خلال مقطع فيديو شاركه مع جمهوره على تطبيق “إنستغرام”.

وظهر الممثل المصري في المقطع وهو يلعب مع كلبيه من خلال السباحة في المسبح بينما ينده على كلبيها ليلحقانه ذهاباً وإياباً بكل حب وطاعة لأوامره.

ولم يعلق فهمي على المقطع بأي كلمة بل اكتفى بوضع ايموجي لشمس، في إشارة الى انه يستمتع بالطقس الحار في مصر بالسباحة واللعب مع كلابه الخاصة.

وكان النجم المصري عبّر عن حبه لزوجته الفنانة هنا الزاهد من خلال مواساتها من خلف زجاج كبير يفصل بينه وبين الغرفة التي تقيم بها داخل منزلها منذ أسبوع، تطبيقاً لسياسة العزل المنزلي بعد إصابتها بفيروس كورونا.