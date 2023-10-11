انتشرت العديد من الفيديوهات على مواقع السوشيال ميديا التي توضح مشاركه فرح سليمان شقيقة الفنانة كارمن سليمان في برنامج إكس فاكتور الذي يعرض عبر قناة دبي.

تجربة جديدة لفرح سليمان

ظهرت فرح في الفيديو قائلة “أنا اسمي فرح من مصر وعندي 25 سنة أنا أختي كارمن سليمان علشان هي عندها خبرة في البرامج شجعتني إني أجي وأخوض التجربة”.

غنت فرح سليمان أغنية “اكتبلك تعهد” وأعجب أعضاء لجنة التحكيم بها فقال راغب علامة ليمزح قائلًا “أنا محبتش صوتك ولا إحساسك ولا حضورك إنتي روعة”.

أوضحت أنغام إعجابها بها قائلة أنا خبطت على الخشب من إعجابها به.

تفاعل الجمهور مع المقطع المتداول وتمنوا لفرح ان تصل لمراحل متقدمة في البرنامج.

تشابه طريف بين كارمن سليمان وشقيقتها

وفي سياق متصل، حرصت كارمن سليمان على تهنئة شقيقتها بخطوبتها قبل عدة أشهر من خلال نشر صور من الحفل العائلي عبر حسابها بـ إنستجرام، وبعد تعليقات الجمهور المذهولة من تشابه العروس مع شقيقتها كارمن سليمان والعريس مع زوج الأخيرة، علّقت الفنانة الشابة بطرافة على الأمر من خلال نشر صورة لها مع العروسين من حفل الخطوبة وكتبت: “اتنين كارمن وفرح اللي انتو شايفينهم واحد واتنين مصطفى”.

آخر أعمال كارمن سليمان

الجدير بالذكر أن كارمن سليمان طرحت منذ عدة أشهر اغنية جديدة بعنوان “خيرة” وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية.

أغنية خيرة من كلمات عبد اللطيف آل شيخ، ألحان عبد القادر الأحمد، وتوزيع موسيقي وهندسة صوتية محمد عصمت.

أعلنت الفنانة كارمن سليمان من قبل عن مدي سعادتها بردود الفعل التي حققتها أغنيتها (حبك أنت)، والتي طرحتها مع المطرب المغربي زهير البهاوي، حيث تخطت الأغنية الـ2مليون مشاهدة.

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