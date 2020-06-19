كشف الشاعر الإماراتي أنور المشيري عن تحضيره أوبريت جديدة عن دولة الإمارات، تشهد مشاركة فنانين عالميين الى جانب كوكبة من نجوم الخليج والعالم العربي.

وصرح انور المشيري لبرنامج “The Insider بالعربي” قائلا : “الاوبريت ستكون عن دولة الامارات الحبيبة يشارك فيه بعض من النجوم اللي شاركونا في الاوبريت السابق بالاضافة الى نجوم اخرين سواءا من الخليج العربي او من الدول العربية”.

وتابع المشيري: “لكن المفاجأة في هذه الاوبريت انه راح يكون فيه أسماء عالمية بتكون معانا الفنانة ريهانا والفنانة اديل”.

وأكد المشيري انه من المتوقع ان يرى هذا العمل النور خلال الاشهر القليلة المقبلة.

يذكر ان العمل الجديد يأتي بعد اوبريت “صناع الأمل” الذي شارك فيه العديد من النجوم العرب والذين كان منهم صابر الرباعي، ونجوى كرم، وأصالة نصري، وعاصي الحلاني، ووليد توفيق، وملحم زين، ومحمد عساف، وسعد لمجرد، ومحمد رمضان، ومايا دياب، ونبيل شعيل وآخرون.

وكان أوبريت “صناع الأمل” من تلحين وإشراف الفنان العالمي ريدوان، الحاصل على 3 جوائز غرامي.