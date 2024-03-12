استضاف الفنان رامز جلال بطلين بينهم أزمة قديمة مثل الفنان أحمد السقا وباسم سمرة من برنامج رامز جاب من الآخر على شاشة قناة MBC رمضان 2024، وذلك على أساس حضورهما ببرنامج الأسئلة «رامز وورلد» .

باسم سمرة يستفز نيللي كريم بتصريحاته مجددًا

ووضح باسم سمرة في رامز جاب من الآخر من الآخر، مع الفنان رامز جلال، سبب خلافه مع نيللي كريم، وذلك بعدما سأله رامز سبب تصريح أنه علم من نيللي كريم التمثيل، إذ قال: أنا ونيللي كنا هنشتغل مع بعض في عمل فني، بس اتجوزت وجابت زوجها يمثل مكاني، زوجها بتاع اسكواش بس كان عايز يمثل فخدته مكاني في العمل ده.

“تعلمت التمثيل مني”

رامز جلال تحدث مع باسم سمرة عن تصريحه السابق حول نيللي كريم، وأنها تعلمت التمثيل منه، ليعترف بما قاله.

نيللى كريم وباسم سمرة – فى مسلسل ذات

وأكد أنه كان من المفترض أن يشارك إلى جوار نيللي كريم في مسلسل، وكان سعيدا بالدور، لكنها استعانت بزوجها هشام عاشور لاعب الإسكواش السابق بدلا منه.

ليتحدث بعدها عن زوجها وكونه أراد أن يمثل، فتزوج منها وترك لعبة الإسكواش.

“تمثيله على قده”

وشهدت حلقة “رامز جاب من الآخر” تواجد الفنان المصري أحمد السقا، في لقاء يجمعه بباسم سمرة، بعد حديث الأخير عنه في لقاء تلفزيوني سابق.

فقد وجه رامز جلال سؤالا إلى سمرة، عن تصريحه الذي قال فيه إن أحمد السقا “تمثيله على قده”، ليرد باسم سمرة قائلا: “ده كان يوم أسود يوم ما قلت كده”.

ليعلن تراجعه عن ذلك التصريح، فيما فسر السقا سبب عمله مجددا مع باسم سمرة في مسلسل “العتاولة”، الذي يعرض عبر شاشة “mbc” في رمضان.

برنامج رامز جاب من الآخر

ويشهد برنامج “رامز جاب من الآخر” الذي يذاع يوميا عقب أذان المغرب كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي، نظراً لما احتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة وغير المتوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

وقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي المرغني، أيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.

نيللي كريم في رمضان 2024

يذكر أن نيللي كريم تخوض موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “فراولة”، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة “sky limit” للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف.

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