أرقام خيالية يتقاضاها المشاهير مقابل منشور واحد على إنستغرام.. تعرفوا على المبالغ!

أصبح موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مصدرَ ربحٍ للكثير من المشاهير حول العالم؛ حيث يتقاضى كل منهم مبالغ باهظة وصلت إلى مليون دولار مقابل كل منشور لهم على الموقع.

وساعد هؤلاء المشاهير على جني هذه الأرباح الطائلة وفقاً لـ “سكاي نيوز عربية”، العدد الكبير من المتابعين لحساباتهم والذي تخطى حاجز 100 مليون متابع.

وتعد عارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر الأعلى أجراً بين المشاهير؛ حيث تتقاضى مليون دولار للمنشور الواحد، فيما تتقاضى المغنية الأمريكية سيلينا غوميز 800 ألف دولار للمنشور الواحد، ويتقاضى المغني جاستن بيير 650 ألف دولار للمنشور.

ولم تقتصر القائمة على الفنانين ونجوم تلفزيون الواقع وحسب بل شملت أيضاً اللاعبين، فالبرتغالي كريستيانو رونالدو يتقاضى 750 ألف دولار على كل منشور في “إنستغرام”، فيما يحصل البرازيلي نيمار على 600 ألف دولار، أما الأرجنتيني ليونيل ميسي فيحصد نصف مليون دولار لكل منشور.