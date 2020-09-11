ردت الفنانة اليمنية “أروى” على منتقدي اطلالتها الاخيرة عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أروى في الفيديو: “هذه مش اول مرة اتذكر قومتوا القيامة وقعدتوها من اربع او خمس سنين وانا لابسة شورت وهذا صيف واعلنت مثل ما انا البس في حياتي ولا اصطنع الامور واتحشم امام الكاميرا واحط شال امام الكاميرا وبرا الكاميرا البس مثل ما انا عايزة”.

ودعت اروى المنزعجين من جرأة اطلالتها الى عدم متابعتها وقالت “اذا انت مسيء لك المنظر انك تشوفني حفر او تشوفني لابسة شورت ما تابع الموضوع جد بسيط”.





وكانت أروى قد أطلت في مجموعة صور مرتدية فستانا باللون الأسود قصيراً ومفتوح من ناحية الصدر. كما جلست بوضعيات وصفها البعض بالجريئة جدًا، وبالرغم من تغزل عدد كبير من الجمهور بجمالها وإطلالتها إلا أنها لم تسلم من الانتقادات التي اعتبرت أنها ظهرت بشكل جريء، وأنها باتت تتعمد استفزاز الجمهور بطريقة ظهورها ومقاطع الفيديو التي تنشرها.