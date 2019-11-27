أروى تفاجئ متابعينها بإطلالة من دون مكياج.. شاهدوا كيف بدت وما قصة الصديق المستغل؟!

نشرت الفنانة اليمنية أروى، عبر حسابها على “إنستغرام”، فيديو جديداً لها لفت أنظار الكثير من المتابعين.

وظهرت فيه من دون مكياج وبملامح طبيعية جذبت اهتمام الجميع. وتفاوتت الآراء بين من رأوا أنها أكثر جمالاً على طبيعتها ومن أشاروا إلى العكس وإلى أن الماكياج يضفي على ملامحها الكثير من الجاذبية.



وسمع في المقطع المصور صوت ابنتها وهي تعبر لها عن حبها باللغة الإنكليزية بالقول: “أحبك” لتجيب الفنانة: “أحبك أكثر”.

وفيما تصر الطفلة على تكرار ذلك تطلب منها الوالدة أن تكف عن ترداد العبارة نفسها. وكانت أروى أثارت التساؤلات في وقت سابق بسبب تعليق نشرته على صورة لها.

وجاء فيه: “يا خسارة الوقت الي نضيعه مع أحد على أساس إنه صديق ويتبين إنه منتظر الوقت عشان يستغلك وياخذ كل الي يقدر عليه منك دنيا الغاب”. وتساءل الكثيرون عن سبب ذلك وعن الشخص الذي تقصده بكلامها.