احتفلت الفنانة اليمنية المقيمة بلبنان أروى، بعيد ميلاد ابنتها “نورا”، وذلك بحضور والدها رجل الأعمال عبد الفتاح المصري، وعدد من أفراد الأسرة، في جو عائلي بهيج سادته حالة من السعادة.

وأحضرت أروى، قالب حلوى كبيرا لإسعاد ابنتها وغنت لها أغنية عيد الميلاد الشهيرة، بينما كانت الطفلة سعيدة وأطفأت الشموع، وتم التقاط العديد من الصور لتوثيق الحفل.

والتقطت أروى بعض الصور أيضًا، فظهرت في إحداها بصورة عائلية وأخرى عفوية وهي تحمل ابنتها على كتفها.

ووسط تداول مقطع الفيديو من حساب أروى عبر تطبيق “سناب شات”، كان للمتابعين رأي في هذا الحفل، حيث وجهوا انتقادات للفنانة متهمينها بأنها أهملت ابنتها سواء في شعرها أو ملابسها ولم تظهر بشكل يتناسب مع الاحتفال بها لاسيما وأنه أول ظهور لها.

وتطرق البعض إلى الحديث عن الشبه بين “نورا” ووالدها رجل الأعمال عبد الفتاح المصري، مؤكدين أنها تشبه والدها كثيرًا، فيما تحدث آخرون عن نطق الطفلة باللغة الإنجليزية خلال تعاملها مع أسرتها.







وجاء في التعليقات بين المتابعين: “ليه أغلب المشاهير أولادهم ما يتكلمون عربي يا انجليزي يا فرنسي.. يا سبحان الله”، و”شكلها البنت مو متسبحه شعرها مدهن عل اقل كانت سبحتها”، و”الله يخليهم لبعض ويهدي اروي ويصلح حالها وترجع اروي القديمة”، و”بعرف ليش ماتكبر عيلتها استغرب هالمشاهير عندهم فلوس وقادرين يكتفون ببيبي واحد”.

وعلق آخرون: “مشاء الله بس بنت وحده”، و”قهرتني وهي تطفي الشموع”، و”ماتشبهها طالعه ع ابوها لبناني”، و”طيب كان اهتمت ببنتها ولبستها زين ورتبت شعرها قبل ما تطلعها”، و”غريبه ليه ما عندها الا بنت وحده!”.