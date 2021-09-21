تحدثت نجمة ”السوشيال ميديا“ اليمنية أروى عمر عن تفاصيل جديدة بشأن فيديو أثير الحلوة الذي أثار الجدل خلال الأيام الماضية، كاشفة عن حقيقة المكالمة التي سربها ريان جيلر بيه وبين أثيرة الحلوة، لتشعل منصات التواصل الاجتماعي بمفاجأة غير متوقعة.

كما هاجمت أروى عمر أميرة الناصر بعد أن قامت الأخيرة بنشر فيديو سخرت فيه من بكاء أثير الحلوة وحركات يدها التي أثارت التساؤلات حول وقوعها تحت التهديد.

اروى عمر : اثير الحلوه عندها مشكلة وماراح اتكلم عنها وريان جيلر فبرك المحادثة اللي تم تداولها! pic.twitter.com/Mv8KPlseCk — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 19, 2021

وقالت أروى عمر في حديثها عن فيديو أثير الحلوة :”حابة أتكلم على فئة بسيطة عن الحركة اللي سوتها أثير، والناس اللي سخرت منها، أنا ما أدافع عنها أو أقول إنها بتعمل ده علشان مشاهدات، لا تشمت يا شمات ربنا حي ما مات، البنت فعلا عندها مشكلة، اقسم بالله الله يفقدني أهلي وعيلتي كلها، إن فعلا هي عندها مشكلة، مو من حقي أتكلم إيش هي المشكلة، لكن عندها مشكلة حقيقية”.

وجلاء فيديو أروى عمر بعد أن أحدثت أثير الحلوة، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، برسالة غامضة لمتابعيها، ولكن مضمون رسالتها ليس فقط ما أثار الجدل وإنما أثارت التساؤلات بإشارات يدها والتي اعتبرها متابعون أنها استغاثة منها بعد وقوعها تحت التهديد.

وهاجمت أروى عمر أميرة الناصر بعد قيام الأخيرة بنشر مقطع فيديو سخرت فيه من فيديو أثير الحلوة، حيث تعمدت تقليد حركة يد أثير التي أشارت إلى أنها تقع تحت تهديد وذلك قبل مقطع فيديو آخر حسمت فيه أثير الحلوة أنها تعاني من فيروس كورونا.

وقالت أروى عمر في تعليقها على فيديو أميرة الناصر الساخر من أثير الحلوة: “مو حلو إنه نطلع نسخر منها، البنت في مشكل حقيقية لكن للأسف مالي حق أتكلم لانها حلفتني”.