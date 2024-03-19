تعرضت باميلا الكيك والفنانة السورية مرام علي لمقلب برنامج “رامز جاب من الآخر” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

وخلال الحلقة، كشفت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك كواليس أزمتها مع مواطنتها نادين نجيم بسبب حديث باميلا عن تغير ملامح نادين بسبب كثرة عمليات التجميل.

باميلا الكيك في رامز جاب من الآخر

كما أشارت باميلا أنها لم تتصالح مع نادين نسيب نجيم بعد خلاف سابق، مما دفع الجمهور للتسائل عن طبيعة الخلاف بينهما

خلاف نادين نجيم وباميلا الكيك

وكانت هاجمت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك مواطنتها الفنانة نادين نجم لعدم مباركة الأخيرة لها على نجاح مسلسل “كريستال” الذي حظي بنجاح كبير.

وخلال لقائها في برنامج “المجهول”، من تقديم الإعلامي رودولف هلال قالت باميلا الكيك: “نادين نسيب نجيم لم تبارك لي على نجاح المسلسل وأرى أنها تخاف مني، وهناك أمور كثيرة بيني وبينها لا أستطيع التحدث عنها الآن.. فالعلاقة التي كانت قوية بين الممثلين لم تعد كذلك”.

وأضافت: “أنا أعمل على نفسي كثيرا ولا أعتب على أحد لم يبارك لي بنجاحي”، مشيرة إلى أنها تهنئ زملاءها على نجاحاتهم على الصعيد الشخصي وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن سيرين عبدالنور هي الأقرب لها بـ”قماشة الروح”.

باميلا الكيك

ووقعت الفنانتان “باميلا كيك” و”مرام على” ضحية الحلقة السادسة من برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء يوم السبت .

وأسقط رامز جلال الفنانتين فى غرفة واحده قائلا:” هتبطلوا تعملوا الأدوار اللى بتسخن الرجالة على زوجاتهم، أنتوا عاملين قلق ولازم تغيروا الأدوار دي”.

وأطلق رامز جلال “كلبا شرسا” على الفنانتين، وبدأتا في الصراخ فورا مطالبتان إياه أن يسحب الكلب.

من هي باميلا الكيك؟

ممثلة لبنانية، عمرها 35 عامًا، درست الإخراج في جامعة الروح القدس اللبنانية، واكتشفها المخرج اللبناني سمير حبشي، وأتاح لها دورا في مسلسل «عصر الحريم» عام 2008.

انتشرت شائعات حول زواجها من الفنان المصري الكبير حسين فهمي في يوليو/ تموز 2021، بعد تداول صورهما وهو يطبع قبلة على خدها، ولكن تبين أنها في إطار فيلم «الفارس».

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