أزمة صحية لـ عادل امام قد تسبب في خروج “فالنتينو” من السباق الرمضاني

تلقى صناع مسلسل ”فالنتينو“ بطولة الفنان المصري الكبير عادل إمام، خبرا صادما بإصابة “الزعيم” بأزمة صحية، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج المسلسل الذي واجه العديد من الأزمات منذ بداية تصويره.

ومر المسلسل الذي من المفترض عرضه في شهر رمضان القادم، أزمات عديدة، منذ بداية تصويره، بداية من مشكلة تسويقه فضائيًا، وحتى تأجيل التصوير أكثر من مرة، على الرغم من قرب ماراثون دراما رمضان 2019.

وذكرت تقارير، أن فريق عمل “فلانتينو” ذهب إلى مكان التصوير، أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس الماضية، لاستكمال تصوير أدوارهم، قبل أن يتم إخطارهم بتأجيل التصوير مجددا، بسبب ظروف صحية لعادل إمام.

وكشف أحد المصادر، أنه في حالة استمرار غياب “عادل إمام” فإن مسلسل “فالنتينو” سيكون خارج السباق الرمضاني هذا العام، نظرا لعدم الانتهاء من عدد كبير من المشاهد الرئيسية به.

و”فالنتينو“ بطولة الفنان القدير عادل إمام، ويشاركه البطولة الفنانة دلال عبد العزيز، ويضم كلا من الفنانين سامح حسين، هودى المفتي، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، ورانيا محمود ياسين ومحمد كيلاني وسليمان عيد وغيرهم.