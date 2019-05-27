أزمة صحية مفاجئة تلحق بخالد سامي

انتشرت صورة للفنان السعودي ” خالد سامي ” على مواقع التواصل الإجتماعي راقدا بغرفة العناية المركزة في إحدى المستشفيات في جدة إثر إصابته بوعكة صحية مفاجئة .

وأكدت زوجته إنه لا يزال في العناية المركزة وطلبت من محبيه الدعاء له بالشفاء .

كما صرح شقيق الفنان خالد سامي بأن حالته الصحية تتحسن .

وعلق العديد من المشاهير السعوديين على الخبر مثل الإعلامي السعودي ” راشد العقيل ” و الناقد الفني السعودي ” محمد سلامة ” اللذان نشرا الصورة على حساباتهم الشخصية على ” تويتر ” متمنين الشفاء للفنان السعودي ” خالد سامي ” .

ويعد خالد سامي واحدا من نجوم الفن بالسعودية والدراما والإنتاج فهو من أوائل الفنانين الذين أوصلوا الأعمال السعودية إلى المشاهد العربي كما إنه شارك أيضا في الدراما المصرية منتجا وممثلا .

ولكن غاب الفنان عن الحركة الإنتاجية السعودية منذ سنوات واكتفى فقط بالظهور في أدوار صغيرة بعدد من المسلسلات الرمضانية .

ومن أبرز مسلسلاته : طاش ما طاش ، هشتقة ، عائلة الدكتور سعود ، ديليفري ، سيلفي ، وعماكور .. إضافة إلى العديد من المسرحيات كما إنه شارك في العديد من البرامج مثل برنامج ” أوراق ملونة ” و ” من كل بستان زهرة ” .