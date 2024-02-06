تعرض الفنان المصري علاء مرسي لأزمة صحية مفاجئة تسببت في دخوله إلى المستشفى وإجرائه جراحة عاجلة، مع خضوعه للفحوصات الطبية.

علاء مرسي يصاب بوعكة صحية مفاجأة

وفوجئ الجمهور بالفنان المصري شريف باهر، يطلب من الجمهور الدعاء لزميله علاء مرسي، خاصة أنه سيجري جراحة عاجلة الأحد، وذلك رغم ظهور علاء مرسي بشكل طبيعي قبل أيام قليلة في إحدى المناسبات بصحبة عدد من زملائه.

الأمر الذي أصاب الجمهور بالقلق، رغبة في معرفة ما يعانيه علاء مرسي وما الأسباب التي أدت إلى دخوله للمستشفى، وطبيعة الجراحة التي سيجريها.

زميله شريف باهر، ظهر في بث مباشر من داخل غرفة علاء مرسي في المستشفى، من أجل إطلاع الجمهور على الحالة الصحية لزميله.

علاء مرسي ظهر متعبا بعد إجراء الجراحة، وتحدث بكلمات بسيطة من أجل طمأنة الجمهور، ليؤكد على أنه بخير، قبل أن يكشف زميله عن تفاصيل حالته.

شريف باهر أكد أن زميله يعاني من مشاكل في القولون، ما استدعى إجراء الجراحة، على أن يجري بعدها مجموعة من التحاليل من أجل الوقوف على الحالة الصحية.

علاء مرسي يطمئن جمهوره

وأوضح علاء مرسي أنه سيغادر المستشفى يوم الثلاثاء، بعد الاطمئنان عليه بشكل كامل من قبل الأطباء، ليمارس حياته بشكل طبيعي.

وفي البث المباشر، قرأ باهر تعليقات الجمهور لزميله، حيث تمنى الجميع السلامة للفنان علاء مرسي، الذي لم يفقد حسه الكوميدي رغم المرض، بعدما وجد التعليقات جميعها تقول “ألف سلامة عليك”، ليمازحهم قائلا “هما كلهم من عيلة ألف سلامة”.

آخر أعمال علاء مرسي

وكانت آخر الأعمال السينمائية التي شارك فيها النجم علاء مرسي فيلم مرعي البريمو مع الفنان محمد هنيدي وعدد آخر من الفنانين.

فيلم “مرعى البريمو” تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، وكل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود.

ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعى تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، إضافة إلى غناء هنيدى وكذلك عبد الباسط حمودة خلال الأحداث.

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